Крымскотатарского блогера арестовали на два месяца
Об этом сообщил в Facebook адвокат активиста Эмиль Курбединов.
"Нариман Мемедеминов по ходатайству Федеральной службы безопасности арестован до 16 мая 2018 года", - написал защитник.
Ранее правозащитная группа "Крымская солидарность" опубликовала обращение Профсоюза работников независимых СМИ в Крыму в поддержку активиста.
В нем говорится о том, что после того, как в 2015 году на оккупированном Россией полуострове была осуществлена тотальная "зачистка" профессиональных медиа, именно блогеры и стримеры взялись освещать преследования и репрессии, происходящие в Крыму. Сразу вслед за этим они начали подвергаться угрозам, обыскам, задержаниям и арестам.
11 февраля 2016 года в доме Мемедеминова проводили обыск. А в 2017 году его привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге.
22 марта сотрудники ФСБ провели обыск в доме Мемедеминова в селе Холмовка Бахчисарайского района. По словам его жены, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной лексикой со стороны силовиков. Окружена была вся улица. После этого силовики увезли Наримана в Симферополь.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-