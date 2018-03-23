Крымскотатарского блогера арестовали на два месяца

23 марта, 2018, 17:13

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца блогера Наримана Мемедеминова, задержанного накануне после обыска в его доме

Об этом сообщил в Facebook адвокат активиста Эмиль Курбединов.

"Нариман Мемедеминов по ходатайству Федеральной службы безопасности арестован до 16 мая 2018 года", - написал защитник.

Ранее правозащитная группа "Крымская солидарность" опубликовала обращение Профсоюза работников независимых СМИ в Крыму в поддержку активиста.

В нем говорится о том, что после того, как в 2015 году на оккупированном Россией полуострове была осуществлена тотальная "зачистка" профессиональных медиа, именно блогеры и стримеры взялись освещать преследования и репрессии, происходящие в Крыму. Сразу вслед за этим они начали подвергаться угрозам, обыскам, задержаниям и арестам.

11 февраля 2016 года в доме Мемедеминова проводили обыск. А в 2017 году его привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге.

22 марта сотрудники ФСБ провели обыск в доме Мемедеминова в селе Холмовка Бахчисарайского района. По словам его жены, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной лексикой со стороны силовиков. Окружена была вся улица. После этого силовики увезли Наримана в Симферополь.