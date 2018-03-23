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Как футболист "Шахтера" Исмаили заставил петь всю сборную Бразилии


фото: twitter.com/fcshakhtar
На церемонии посвящения в сборную Бразилии защитника "Шахтера" Исмаили вместе с ним спели все партнеры по команде

Видео с церемонии посвящения появилось на странице "Шахтера" в twitter.

Во время ужина в ресторане, партнеры по команде заставили Исмаили вылезти на стул и спеть, как того требует церемония посвящения новых игроков в команду.

Защитник "Шахтера" исполнил национальный гимн Бразилии, который вместе с ним пели все партнеры по сборной, которые начали хлопать в ладоши и приплясывать.

28-летний Исмаили впервые получил вызов в сборную Бразилии. Он может дебютировать в ее составе сегодня в Москве, где Бразилия встретится в товарищеском матче с Россией.

  • Исмаили играет за "Шахтер" с 2013 года. Также он выступал за бразильские "Депортиву Бразил", "Сан-Бенту" и португальские "Эшторил", Ольяненше", "Брагу".
  • Сборная Украины сегодня сыграет товарищеский матч в испанской Марбелье она встретится с Саудовской Аравией.

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