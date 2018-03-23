Как футболист "Шахтера" Исмаили заставил петь всю сборную Бразилии
23 марта, 2018, 14:01
На церемонии посвящения в сборную Бразилии защитника "Шахтера" Исмаили вместе с ним спели все партнеры по команде
Видео с церемонии посвящения появилось на странице "Шахтера" в twitter.
ИСМАИЛИ pic.twitter.com/CpwUP6V0cJ— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 марта 2018 г.
Во время ужина в ресторане, партнеры по команде заставили Исмаили вылезти на стул и спеть, как того требует церемония посвящения новых игроков в команду.
Защитник "Шахтера" исполнил национальный гимн Бразилии, который вместе с ним пели все партнеры по сборной, которые начали хлопать в ладоши и приплясывать.
28-летний Исмаили впервые получил вызов в сборную Бразилии. Он может дебютировать в ее составе сегодня в Москве, где Бразилия встретится в товарищеском матче с Россией.
- Исмаили играет за "Шахтер" с 2013 года. Также он выступал за бразильские "Депортиву Бразил", "Сан-Бенту" и португальские "Эшторил", Ольяненше", "Брагу".
- Сборная Украины сегодня сыграет товарищеский матч в испанской Марбелье она встретится с Саудовской Аравией.
Читайте также: Украина - Саудовская Аравия. Все о первом матче сборной в 2018 году
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-