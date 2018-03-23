ЕС расширит антироссийские санкции после расследования отравления Скрипаля, - Туск
Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск по результатам саммита ЕС, завершившегося в Брюсселе, сообщает "Укринформ".
"На мой взгляд еще рано говорить, что может быть сделано. Возможно, чтобы совершить следующий шаг, мы должны дождаться результатов расследования", - сказал президент Европейского совета, отвечая на вопрос, может ли ЕС ввести дополнительные санкции против РФ в ответ на химатаку.
Туск отметил, что случай в британском Солсбери стал беспрецедентным, поэтому лидерам было трудно согласовать совместные ответные действия.
Он выразил надежду, что страны-члены ЕС уже в понедельник введут в отношении России санкционные меры на национальном уровне.
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- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
- Пять европейских стран думают о том, чтобы выслать российских дипломатов в ответ на отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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