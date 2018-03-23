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ЕС расширит антироссийские санкции после расследования отравления Скрипаля, - Туск


фото: REUTERS
В Евросоюзе могут вернуться к введению дополнительных антироссийских санкций после завершения расследования химической атаки в британском Солсбери

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск по результатам саммита ЕС, завершившегося в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"На мой взгляд еще рано говорить, что может быть сделано. Возможно, чтобы совершить следующий шаг, мы должны дождаться результатов расследования", - сказал президент Европейского совета, отвечая на вопрос, может ли ЕС ввести дополнительные санкции против РФ в ответ на химатаку.

Туск отметил, что случай в британском Солсбери стал беспрецедентным, поэтому лидерам было трудно согласовать совместные ответные действия.

Он выразил надежду, что страны-члены ЕС уже в понедельник введут в отношении России санкционные меры на национальном уровне.

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