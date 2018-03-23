ЕС отзовет своего посла в Москве из-за отравления Скрипаля, - Reuters

23 марта, 2018, 08:21

Представители Европейского Союза согласились отозвать своего посла из Москвы на фоне дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на слова трех источников среди дипломатов.

Собеседники издания отметили, что лидеры Европейского Союза договорились отозвать немецкого дипломата Маркуса Едерера для консультаций.

Это станет символическим шагом на фоне того, что Евросоюз поддержал Великобританию, обвинив Россию в нападении на Скрипаля и его дочь.

В частности, представители Европейского совета отметили, что вероятность причастности России к отравлению Скрипаля очень высокое, ведь пока нет ни одного правдоподобного альтернативного объяснения событиям в Солсбери.

Журналисты издания Politico также написали, что лидеры Евросоюза договорились о таком шаге поздно вечером 22 марта.

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