ЕС отзовет своего посла в Москве из-за отравления Скрипаля, - Reuters
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на слова трех источников среди дипломатов.
Собеседники издания отметили, что лидеры Европейского Союза договорились отозвать немецкого дипломата Маркуса Едерера для консультаций.
Это станет символическим шагом на фоне того, что Евросоюз поддержал Великобританию, обвинив Россию в нападении на Скрипаля и его дочь.
В частности, представители Европейского совета отметили, что вероятность причастности России к отравлению Скрипаля очень высокое, ведь пока нет ни одного правдоподобного альтернативного объяснения событиям в Солсбери.
Журналисты издания Politico также написали, что лидеры Евросоюза договорились о таком шаге поздно вечером 22 марта.
Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков
- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
- 22 марта Британский Совет официально заявила о прекращении своей деятельности в России.