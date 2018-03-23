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ЕС отозвал главу своего представительства из России для консультаций

Европейский Совет поручил Верховному представителю ЕС Федерике Могерини отозвать главу представительства ЕС в России Маркуса Эдерера для консультаций в Брюссель

Об этом сообщает сайт Европейской службы внешних связей.

"Глава представительства получил соответствующие инструкции от Верховного представителя ЕС и, как ожидается, прибудет в Брюссель в эти выходные для консультаций с ней", - говорится в сообщении.

Ранее в ЕС заявили, что "шокированы" атакой на европейской территории с использованием военного яда, разработанного в России, комментируя отравление в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

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