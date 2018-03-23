ЕС отозвал главу своего представительства из России для консультаций
23 марта, 2018, 16:38
Европейский Совет поручил Верховному представителю ЕС Федерике Могерини отозвать главу представительства ЕС в России Маркуса Эдерера для консультаций в Брюссель
Об этом сообщает сайт Европейской службы внешних связей.
"Глава представительства получил соответствующие инструкции от Верховного представителя ЕС и, как ожидается, прибудет в Брюссель в эти выходные для консультаций с ней", - говорится в сообщении.
Ранее в ЕС заявили, что "шокированы" атакой на европейской территории с использованием военного яда, разработанного в России, комментируя отравление в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
- Напомним, Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила о непризнании российских президентских выборов в Крыму.
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