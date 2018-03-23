Экс-заместитель генпрокурора времен Януковича судится с горсоветом Киева из-за строительства в Пуще-Водице

23 марта, 2018, 17:29

Экс-заместитель главы ГПУ и экс-заместитель секретаря СНБО Ренат Кузьмин обратился с иском на Киевский городской совет в Окружной админсуд Киева

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

Истец просит суд признать противоправным подписанное Киевским городским головой Виталием Кличко решение столичного горсовета об отмене распоряжения Киевской городской государственной администрации "О предоставлении Комплексу "Пуща-Водица" разрешения на проектирование и реконструкцию с достройкой дома №46 по ул. Вышгородской, 150 в Оболонском районе" и отменить указанное решение.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства в административном деле.

Ренат Кузьмин в 2010-2013 годах был первым заместителем генерального прокурора Украины. Под его руководством были направлены в суд дела относительно Юрия Луценко и Юлии Тимошенко. Кузьмин также возбудил уголовное дело против Леонида Кучмы по факту превышения власти и служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом прав и интересов граждан Георгия Гонгадзе и Алексея Подольского.

В 2014 году баллотировался на пост президента Украины, получил 0,10% голосов. В мае 2014 года ГПУ начала расследование по факту организации в 2010 году Кузьминым незаконного задержания Юрия Луценко и подстрекательства судьи Печерского суда Киева к избранию ему меры пресечения в виде ареста. В конце июня Кузьмина объявили в розыск. В декабре МВД обратилось в Интерпол с просьбой объявить Кузьмина в международный розыск, однако Интерпол ответил отказом, назвав дело политизированным.

Согласно декларации, семья Рената Кузьмина имеет в комплексе государственных дач "Пуща-Водица" дом площадью 1 тыс. 68 кв. метров.