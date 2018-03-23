Дело НАПК против председателя Госкино Ильенко: суд перенес рассмотрение
23 марта, 2018, 11:40
Печерский районные суд Киева перенес заседание по делу председателя Госкино Филиппа Ильенко, которого НАПК обвиняет в административном правонарушении, на 25 мая
Об этом Ильенко сообщил в своем Facebook.
"Печерский суд перенес на 8 утра 25 мая рассмотрение дел по протоколам НАПК о якобы совершенных мною административных правонарушениях в связи с неявкой прокурора", - написал Ильенко.
НАПК подозревает, что Ильенко протяжении 2016-2017 годов нарушил закон "О предотвращении и урегулирования конфликта интересов" - выдавал поощрительные выплаты начальнику отдела государственного регулирования киновидеопроката, которая является его двоюродной сестрой.
Сам Ильенко утверждает, что не выдавал подчиненной никаких незаконных премий.
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