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Дело НАПК против председателя Госкино Ильенко: суд перенес рассмотрение

Печерский районные суд Киева перенес заседание по делу председателя Госкино Филиппа Ильенко, которого НАПК обвиняет в административном правонарушении, на 25 мая

Об этом Ильенко сообщил в своем Facebook.

"Печерский суд перенес на 8 утра 25 мая рассмотрение дел по протоколам НАПК о якобы совершенных мною административных правонарушениях в связи с неявкой прокурора", - написал Ильенко.

НАПК подозревает, что Ильенко протяжении 2016-2017 годов нарушил закон "О предотвращении и урегулирования конфликта интересов" - выдавал поощрительные выплаты начальнику отдела государственного регулирования киновидеопроката, которая является его двоюродной сестрой.

Сам Ильенко утверждает, что не выдавал подчиненной никаких незаконных премий.

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