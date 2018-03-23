Автобус въехал в троллейбус возле киевского ТЦ Skymall, есть пострадавшие
23 марта, 2018, 10:56
В столице произошла авария вблизи торгового центра, в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали люди
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
На проспекте Бандеры, прямо на остановке возле ТЦ Skymall, маршрутный автобус въехал в троллейбус. В результате столкновения пострадало трое людей-пассажиров общественного транспорта.
Двоим медики оказали помощь на месте, одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Троллейбус с места ДТП уже уехал, потому что не претерпел значительные повреждения.
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