Автобус въехал в троллейбус возле киевского ТЦ Skymall, есть пострадавшие

23 марта, 2018, 10:56

В столице произошла авария вблизи торгового центра, в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали люди

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

На проспекте Бандеры, прямо на остановке возле ТЦ Skymall, маршрутный автобус въехал в троллейбус. В результате столкновения пострадало трое людей-пассажиров общественного транспорта.

Двоим медики оказали помощь на месте, одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Троллейбус с места ДТП уже уехал, потому что не претерпел значительные повреждения.