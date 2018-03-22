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Задержанный в метро Киева со взрывчаткой оказался активистом "Движения новых сил" Саакашвили, - МВД

Человек, которого 22 марта задержали в Киеве на станции метро "Житомирская" с тротилом, пластидом и взрывателями, оказался активистом основанного Михаилом Саакашвили "Движения новых сил"

Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Задержанный сегодня правоохранителями с большим количеством взрывчатки на ст. метро "Житомирская" гражданин Украины Тарас Гресик 1990 г. р. оказался активистом пророссийской политически-криминальной группировки Саакашвили и Ко "ДНС". Комментарии излишни", - написал Шкиряк.

  • Напомним, ранее сообщалось, что около 06:00 в день решения вопроса о задержании нардепа Надежды Савченко в Киеве на станции метро "Житомирская" полицейские задержали мужчину, который направлялся в центр города. У него обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы и детонаторы.
  • В этот же день в Дарницком районе Киева полиция задержала мужчину, который позвонил в полицию и сообщил о террористическим акте "в поддержку народного депутата Надежды Савченко".

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