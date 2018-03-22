Задержанную Савченко допрашивают сотрудники СБУ
Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
По ее словам, сейчас Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного лица.
"Ходатайство об избрании меры пресечения для Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок будет направлено в Шевченковский районный суд Киева. На когда будет назначено заседание суда, на данный момент неизвестно", - написала Сарган.
Савченко, в частности, инкриминируется - заговор о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к теракту, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- 22 марта Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- Савченко задержали в стенах украинского парламента и повели в управление СБУ для допроса и оформления задержания.
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