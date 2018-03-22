Задержанную Савченко допрашивают сотрудники СБУ

22 марта, 2018, 18:15

Сейчас народный депутат Надежда Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, сейчас Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного лица.

"Ходатайство об избрании меры пресечения для Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок будет направлено в Шевченковский районный суд Киева. На когда будет назначено заседание суда, на данный момент неизвестно", - написала Сарган.

Савченко, в частности, инкриминируется - заговор о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к теракту, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Читайте также. Как Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на Порошенко и теракт. Объяснение Луценко