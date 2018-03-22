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Юридические услуги переходят в мессенджеры: инновации от Bitlex уже в Telegram. Новости компании

Юридический сервис Bitlex, который уже не первый год внедряет инновации на юридическом рынке, запустил свой новый проект в Telegram – BitlexBot, который поможет каждому желающему получить доступную и качественную помощь относительно анализа договоров

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Мобильный мессенджер Telegram предлагает огромное количество интересных каналов, которые помогают автоматизировать многие процессы в работе и эффективно решить повседневные задачи. Пользователь сам решает, что ему читать и смотреть. Если нужна консультация при заключении договоров и вы не знаете к кому обращаться – на помощь придет BitlexBot, который станет незаменимым помощником, как в работе, так и в повседневных вопросах.

BitlexBot в мессенджере Telegram (username: @BitlexBot) позволяет каждому человеку быстро и доступно обратиться за юридической помощью для получения юридического анализа договора, который предстоит подписать или который уже подписан. Срок предоставления юридического анализа составляет не более 24 часов.

Теперь каждый может быстро и по доступной цене получить качественный юридический анализ любого договора и обезопасить себя от возможных рисков в будущем.

Для того чтобы воспользоваться услугами BitlexBot необходимо:

  • указать количество страниц в договоре, который предстоит проанализировать;
  • отправить файл с договором;
  • задать вопросы, которые Вас интересуют;
  • указать, каким образом Вы хотите получить юридический анализ;
  • оплатить услуги;
  • получить вывод юриста в указанный Вами способ.

BitlexBot автоматически выполняет все действия по принятию в работу и оплате услуг относительно юридического анализа договоров в соответствии с заданным алгоритмом, пользователю остается только следовать подсказкам и получить желаемый результат в указанные сроки.

Несмотря на то, что в данный момент BitlexBot обладает функционалом исключительно по анализу договоров, в скором времени появятся функции, которые сделают его комплексным инструментом для работы, который может заменить собой целый штат работников.
Планируется внедрение возможности:

1) получения юридических консультаций прямо в месенджере;
2) загрузки шаблонов документов прямо из Telegram и многое другое.

Кроме того, в скором времени планируется запуск BitlexBot в Facebook, что значительно упростит работу многим пользователям.

Особое внимание при разработке бота было уделено удобству для пользователя. В частности, оплата за оказанные юридические услуги устанавливается исходя из количества страниц договора. BitlexBot автоматически формирует и направляет пользователю счет, платеж по которому производится одним из провайдеров платежных услуг.

Таким образом, каждый пользователь получает надежный и удобный инструмент для работы, который поможет оптимизировать, как процессы в бизнесе, так и решить вопросы повседневного характера.

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