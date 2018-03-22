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Воздушные Силы ВСУ приведены в боевую готовность из-за провокаций российской авиации


фото: topwar
Уже второй раз за месяц зафиксированы провокационные действия со стороны российской авиации вдоль восточной и южной воздушной границы Украины

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

22 марта силами и средствами Воздушных Сил ВСУ уже второй раз за месяц зафиксировано провокационные действия со стороны Воздушно-Космических Сил России, вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.

Истребительная и бомбардировочная авиация россиян осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением к 40 километров к береговой линии со стороны Черного моря с последующим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции.

Кроме того, группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 совершили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных задач по нанесению ударов.

Такие действия авиации России вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных Силах ВСУ и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

После обнаружения угрозы со стороны страны-агрессора, Воздушные Силы ВСУ были приведены в боевую готовность и перешли на режим круглосуточного дежурства.

 

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