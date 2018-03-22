Военный переворот не планировали, хотели образовать "черную дыру" в Украине, - Луценко о деле Савченко

22 марта, 2018, 13:59

По данным Генпрокуратуры, нардеп Надежда Савченко и руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан планировали осуществить террористический переворот в Украине

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время выступления с трибуны Верховной Рады, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что никакого военного переворота в Украине не было, зато была попытка двух человек действовать в пользу России как страны-агренсора и террористической организации "ДНР", с лидером которой Савченко лично проводила переговоры.

"Фраза "ребята просят - меняйте власть" означает, что Рубан и Савченко - в координации с лидером главарей террористической группировки "ДНР" Захарченко. Продемонстрированные вам "упаковочные листы" означают, что с оружием выданным офицерами РФ, готовили уничтожение руководства украинского государства и массовое поражение мирных людей в центре украинской столицы", - подчеркнул Луценко.

По его словам, план Савченко был направлен на образование новой "черной дыры" в Украине.

"Это все было, я физик и знаю, что взрыв новой звезды всегда порождает черную дыру . И в эту дыру в Донецке и Луганске всосало тысячи и тысячи жерт, трупов наших героев, наших мирных людей. Именно такой план обстрела Киева из крупнокалиберного оружия, уничтожение правящих конституционных структур Украины, был направлен на новую черную огромную дыру для всей Украины", - подытожил Луценко.