Водитель грузовика ударил полицейского дверью и прорывался через блокпост в Мариуполь
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Грузовик был остановлен путем повреждения колес из огнестрельного оружия. Нарушитель задержан.
Происшествие случилось на въезде в Мариуполь со стороны поселка Никольского. Сотрудники полиции, которые несли службу на стоп-контроле, остановили для проверки грузовой автомобиль Volvo.
Однако мужчина отказался предъявить удостоверение и другие документы. Он ударил полицейского дверью, от чего тот упал, и продолжил движение в сторону Мариуполя.
На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим сотрудник полиции был вынужден применить огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов по колесам.
Нарушитель задержан и дает показания. Им оказался 34-летний житель Мариуполя. Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям мариупольца будет предоставлено правовую квалификацию.
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