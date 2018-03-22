Водитель грузовика ударил полицейского дверью и прорывался через блокпост в Мариуполь

22 марта, 2018, 23:14

Во время прохождения проверки на блокпосту под Мариуполем водитель грузовика отказался предоставить документы, ударил полицейского дверью автомобиля и пытался прорваться в город

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Грузовик был остановлен путем повреждения колес из огнестрельного оружия. Нарушитель задержан.

Происшествие случилось на въезде в Мариуполь со стороны поселка Никольского. Сотрудники полиции, которые несли службу на стоп-контроле, остановили для проверки грузовой автомобиль Volvo.

Однако мужчина отказался предъявить удостоверение и другие документы. Он ударил полицейского дверью, от чего тот упал, и продолжил движение в сторону Мариуполя.

На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим сотрудник полиции был вынужден применить огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов по колесам.

Нарушитель задержан и дает показания. Им оказался 34-летний житель Мариуполя. Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям мариупольца будет предоставлено правовую квалификацию.