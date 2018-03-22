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В Турции разбился истребитель F-16

Военный истребитель F-16 потерпел крушение в центральном районе провинции Невшехир в Турции

Об этом сообщает Daily Sabah.

Пока спасатели обнаружили тело одного солдата.

Причина аварии пока не установлена. В Вооруженных силах страны заявили, что самолет находился на тренировочной миссии. Медицинские бригады и пожарные команды были отправлены в этот район.

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