В Турции разбился истребитель F-16
22 марта, 2018, 22:10
Военный истребитель F-16 потерпел крушение в центральном районе провинции Невшехир в Турции
Об этом сообщает Daily Sabah.
Пока спасатели обнаружили тело одного солдата.
Причина аварии пока не установлена. В Вооруженных силах страны заявили, что самолет находился на тренировочной миссии. Медицинские бригады и пожарные команды были отправлены в этот район.
- 20 марта в Британии разбился военный самолет, инцидент произошел над базой ВВС на острове Англси.
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