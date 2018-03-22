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В Словачинні назначили новое правительство на фоне дела об убийстве журналиста

Словацкий президент Андрей Киска назначил главой правительства Петра Пеллегрини после того, как бывший премьер-министр подал в отставку из-за ситуации в стране после убийства журналиста Яна Куцяка

Об этом сообщает Aktuality.

22 марта президент Словакии Андрей Косичка назначил Петра Пеллегрини на пост премьер-министра страны.

Сообщается, что глава правительства уже сменил некоторых членов кабинета министров. В частности, назначил Любицу Лашкову министром культуры, Габора Галя руководителем Департамента юстиции и Андреа Калавскую министром здравоохранения.

Пеллегрини сегодня впервые встретится со своим новым кабинетом, во время встречи они должны принять программное заявление. В течение месяца правительство должно получить вотум доверия парламента.

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  • Напомним, 26 февраля словацкого журналиста-расследователя Куцяка и его девушку застрелили в собственном доме.
  • Впоследствии словацкое правительство предложило вознаграждение в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство журналиста.
  • Десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка.
  • 14 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов оставить свой пост из-за ситуации в стране после убийства журналиста.
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