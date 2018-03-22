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В Севастополе загорелась ТЭС, на которой в обход санкций установили турбины Siemens


фото: nv.ua
В аннексированном Севастополе на тепловой электростанции, где нелегально установили турбины Siemens, произошел пожар

Об этом сообщает “Новое время”.

В аннексированном Севастополе вспыхнул пожар на ТЭС, что строится возле Федюхиных высот Балаклавской долины.
Соответствующее видео выложил свидетель происшествия на YouTube.

Стоит отметить, что ранее на данной ТЭС были незаконно установлены две современные турбины Siemens SGT5-2000E, которые Россия отправила на оккупированный полуостров в нарушение международных санкций.

По информации российских СМИ, во время работ на ТЭС произошло локальное возгорание остатков тепловой защиты, которую изолировали трубы мусора.

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