В Севастополе загорелась ТЭС, на которой в обход санкций установили турбины Siemens
22 марта, 2018, 17:41
В аннексированном Севастополе вспыхнул пожар на ТЭС, что строится возле Федюхиных высот Балаклавской долины.
В аннексированном Севастополе на тепловой электростанции, где нелегально установили турбины Siemens, произошел пожар
Об этом сообщает “Новое время”.
В аннексированном Севастополе вспыхнул пожар на ТЭС, что строится возле Федюхиных высот Балаклавской долины.
Соответствующее видео выложил свидетель происшествия на YouTube.
Стоит отметить, что ранее на данной ТЭС были незаконно установлены две современные турбины Siemens SGT5-2000E, которые Россия отправила на оккупированный полуостров в нарушение международных санкций.
По информации российских СМИ, во время работ на ТЭС произошло локальное возгорание остатков тепловой защиты, которую изолировали трубы мусора.
- Напомним, в марте 2017 года немецкий концерн Siemens заявил, что выполнил поставку четырех газовых турбин российском "Технопромекспорту", по контракту, который был заключен до введения соответствующих санкций.
- 5 июля этого года Reuters сообщило, ссылаясь на свои источники, что компания Siemens в обход санкций поставила в Крым газовые турбины для строительства электростанции.
- 6 июля компания Siemens отрицает, что поставила в оккупированный Крым свои газовые турбины для строительства электростанции.
- Впоследствии, 5 декабря, немецкий концерн заявил, что его обманули при подписании контракта. А именно обещали, что турбины доставят на Таманский полуостров, а не в Крым.
- 14 декабря арбитражный суд Москвы отказал в иске немецкой компании Siemens по возврату так называемых крымских турбин.
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