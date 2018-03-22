В Раде показали видео, доказывающее преступления Савченко и Рубана
22 марта, 2018, 12:41
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко показал в Верховной Раде видео с материалами досудебного расследования подготовки Надеждой Савченко попытки свержения власти
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Видео также обнародовала на Youtube пресс-служба ГПУ.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия из оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- Савченко заявила, что Тимошенко встретилась с предводителем "ДНР" Захарченко.
- Комитет Рады поддержал представление на арест Савченко.
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