В Раде показали видео, доказывающее преступления Савченко и Рубана

22 марта, 2018, 12:41

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко показал в Верховной Раде видео с материалами досудебного расследования подготовки Надеждой Савченко попытки свержения власти

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Видео также обнародовала на Youtube пресс-служба ГПУ.



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