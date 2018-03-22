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В Раде показали видео, доказывающее преступления Савченко и Рубана

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко показал в Верховной Раде видео с материалами досудебного расследования подготовки Надеждой Савченко попытки свержения власти

Об этом сообщает Еспресо.TV.
Видео также обнародовала на Youtube пресс-служба ГПУ.


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