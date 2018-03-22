В парламенте Нидерландов пытался повеситься активист, который призывал легализовать коноплю
22 марта, 2018, 17:01
В зале нидерландского парламента мужчина выпрыгнул с галереи для посетителей с предметом, привязанным к шее
Об этом сообщает Euronews.
Полиция сообщает, шею неизвестного сжимал "предмет", который привязали к перилам галереи. После прыжке 65-мужчине оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
Свидетели рассказывают, что перед тем, как прыгнуть вниз, неизвестный находился в нервном состоянии. Сообщается, что неизвестный - это активист, который разбил лагерь под парламентом и призывал к легализации конопли.
На видео видно реакцию парламентария. Сообщается, что заседание депутатов было отложено.
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