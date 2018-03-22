В парламенте Нидерландов пытался повеситься активист, который призывал легализовать коноплю

22 марта, 2018, 17:01

В зале нидерландского парламента мужчина выпрыгнул с галереи для посетителей с предметом, привязанным к шее

Об этом сообщает Euronews.

Полиция сообщает, шею неизвестного сжимал "предмет", который привязали к перилам галереи. После прыжке 65-мужчине оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Свидетели рассказывают, что перед тем, как прыгнуть вниз, неизвестный находился в нервном состоянии. Сообщается, что неизвестный - это активист, который разбил лагерь под парламентом и призывал к легализации конопли.

На видео видно реакцию парламентария. Сообщается, что заседание депутатов было отложено.