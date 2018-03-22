 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В МЗ предлагают уменьшить продолжительность госпитализации больных туберкулезом

Сейчас на учете состоит 34 966 украинцев с туберкулезом, из них около 8 000 с лекарственно-устойчивым туберкулезом

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Центра медицинской статистики МЗ, заболеваемость туберкулезом снизилась в 2017 году на 5,5% по сравнению с 2016 годом. Согласно данным последнего отчета с эпидемиологического надзора за туберкулезом, каждый четвертый случай лекарственно-устойчивых форм туберкулеза в Европейском регионе остается незамеченным.

В МЗ считают, что подход к лечению пациентов в Украине должен измениться, потому что длительное пребывание в стационаре сегодня не считается эффективным с точки зрения лечебного процесса.

"В Украине средняя продолжительность госпитализации пациентов с чувствительным туберкулезом составляет 1,5 месяца, с устойчивым к противотуберкулезным препаратам - 5 месяцев. В США средняя продолжительность пребывания больного чувствительным туберкулезом в стационаре составляет 15 дней”, - подчеркнули в МЗ.

В ведомстве отметили, что во многих странах мира уже отказались от практики длительного пребывания в стационаре пациентов по нескольким причинам: это экономически неоправданно, несет риск возникновения мультирезистентности, а пациенты не заинтересованы находиться долго на лечении из-за желания как можно быстрее вернуться к работе и нормальной жизни.

"Ни пациент, ни государство в этих странах не заинтересованы в длительной госпитализации. Зато амбулаторная модель снижает риски перекрестного инфицирования. Пациенты не выпадают из социальной жизни, продолжают работу, не изолированы от близких", - отмечают в ведомстве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать