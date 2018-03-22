В МЗ предлагают уменьшить продолжительность госпитализации больных туберкулезом
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Центра медицинской статистики МЗ, заболеваемость туберкулезом снизилась в 2017 году на 5,5% по сравнению с 2016 годом. Согласно данным последнего отчета с эпидемиологического надзора за туберкулезом, каждый четвертый случай лекарственно-устойчивых форм туберкулеза в Европейском регионе остается незамеченным.
В МЗ считают, что подход к лечению пациентов в Украине должен измениться, потому что длительное пребывание в стационаре сегодня не считается эффективным с точки зрения лечебного процесса.
"В Украине средняя продолжительность госпитализации пациентов с чувствительным туберкулезом составляет 1,5 месяца, с устойчивым к противотуберкулезным препаратам - 5 месяцев. В США средняя продолжительность пребывания больного чувствительным туберкулезом в стационаре составляет 15 дней”, - подчеркнули в МЗ.
В ведомстве отметили, что во многих странах мира уже отказались от практики длительного пребывания в стационаре пациентов по нескольким причинам: это экономически неоправданно, несет риск возникновения мультирезистентности, а пациенты не заинтересованы находиться долго на лечении из-за желания как можно быстрее вернуться к работе и нормальной жизни.
"Ни пациент, ни государство в этих странах не заинтересованы в длительной госпитализации. Зато амбулаторная модель снижает риски перекрестного инфицирования. Пациенты не выпадают из социальной жизни, продолжают работу, не изолированы от близких", - отмечают в ведомстве.
- Ранее сообщалось о том, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила болгарскую вакцину против туберкулеза (БЦЖ) из-за смертельного случая после инъекции на Сумщине.
- Как потом говорилось в заключении группы оперативного реагирования, смерть ребенка в Сумской области не связана с прививкой против туберкулеза.
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