В МЗ предлагают уменьшить продолжительность госпитализации больных туберкулезом

22 марта, 2018, 16:35

Сейчас на учете состоит 34 966 украинцев с туберкулезом, из них около 8 000 с лекарственно-устойчивым туберкулезом

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Центра медицинской статистики МЗ, заболеваемость туберкулезом снизилась в 2017 году на 5,5% по сравнению с 2016 годом. Согласно данным последнего отчета с эпидемиологического надзора за туберкулезом, каждый четвертый случай лекарственно-устойчивых форм туберкулеза в Европейском регионе остается незамеченным.

В МЗ считают, что подход к лечению пациентов в Украине должен измениться, потому что длительное пребывание в стационаре сегодня не считается эффективным с точки зрения лечебного процесса.

"В Украине средняя продолжительность госпитализации пациентов с чувствительным туберкулезом составляет 1,5 месяца, с устойчивым к противотуберкулезным препаратам - 5 месяцев. В США средняя продолжительность пребывания больного чувствительным туберкулезом в стационаре составляет 15 дней”, - подчеркнули в МЗ.

В ведомстве отметили, что во многих странах мира уже отказались от практики длительного пребывания в стационаре пациентов по нескольким причинам: это экономически неоправданно, несет риск возникновения мультирезистентности, а пациенты не заинтересованы находиться долго на лечении из-за желания как можно быстрее вернуться к работе и нормальной жизни.

"Ни пациент, ни государство в этих странах не заинтересованы в длительной госпитализации. Зато амбулаторная модель снижает риски перекрестного инфицирования. Пациенты не выпадают из социальной жизни, продолжают работу, не изолированы от близких", - отмечают в ведомстве.