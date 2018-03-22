В Минобразования рассказали, сколько иностранцев учится в украинских вузах

22 марта, 2018, 20:09

Сейчас в Украине обучается более 66 тысяч иностранных студентов, большинство из них - граждане Индии

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Почти 30% иностранных студентов в Украину приезжают из постсоветских государств, но в 2017 году лидерство по количеству студентов в украинских вузах перешло к Индии.

"Это для нас позитивный и знаковый сигнал - нам удается выйти за пределы постсоветской зоны комфорта. Лишь в 2017 году возможность обучения в Украине для иностранных абитуриентов было представлено в Индии, Марокко, Ливане, Азербайджане, Турции, Польше, Туркменистане", - отметила министр образования Лилия Гриневич.

Министр рассказала, что в 2017 году было выдано почти 40 тысяч приглашений на обучение. Это вдвое больше, чем в 2015-м.

"Нам есть, на кого равняться. Сейчас в Украине обучается более 66 тысяч иностранных студентов. В 2011 году их было 53,6 тысячи. То есть несмотря на сложный процесс реформирования государства, те трудности, с которыми мы сталкиваемся, интерес к обучению в Украине увеличивается", - отметила Лилия Гриневич.