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В метро Киева задержали мужчину с взрывчаткой, который ехал в центр города

В четверг, 22 марта, около 06:00 в Киеве на станции метро "Житомирская" полицейские задержали мужчину с взрывчаткой, который направлялся в центр города

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

У мужчины обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) и детонаторы.

"Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей. Итак, когда полицию критикуют за усиление мер безопасности, напоминаю, что мы это делаем для предупреждения страшных трагедий. Еще раз призываю быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям. Не предпринимать самостоятельно никаких мероприятий и незамедлительно сообщать о таких фактах в полицию", - подчеркнул начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Задержанный - уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время жил в столице.

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