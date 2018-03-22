В Луцке столкнулись две маршрутки, более 10 человек пострадали

22 марта, 2018, 17:56

В результате дорожно-транспортного происшествия в Луцке с участием двух маршрутных такси травмы получили 12 пассажиров

Об этом сообщает Volynnews.

Столкновение маршруток № 10 и №12 произошло на улице Глушец. По предварительной причине авария произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции и нарушения правил дорожного движения.

Для работы с пострадавшими на месте ДТП работали пять бригад скорой помощи. Трое пассажиров, которые получили травмы, отказались от госпитализации, девять попали в больницы, среди них одна несовершеннолетняя.