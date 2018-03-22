В Луцке столкнулись две маршрутки, более 10 человек пострадали
22 марта, 2018, 17:56
В результате дорожно-транспортного происшествия в Луцке с участием двух маршрутных такси травмы получили 12 пассажиров
Об этом сообщает Volynnews.
Столкновение маршруток № 10 и №12 произошло на улице Глушец. По предварительной причине авария произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции и нарушения правил дорожного движения.
Для работы с пострадавшими на месте ДТП работали пять бригад скорой помощи. Трое пассажиров, которые получили травмы, отказались от госпитализации, девять попали в больницы, среди них одна несовершеннолетняя.
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