В Киеве мужчина "заминировал" Верховную Раду "в поддержку Савченко"
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Доброе утро. Зарегистрируйте мое сообщение, что я в поддержку Надежды Савченко также готовлю террористический акт. По какому адресу? Верховная Рада", - сказал мужчина диспетчеру полиции.
Правоохранители тщательно обследовали территорию, прилегающую к ВРУ, но не обнаружили никаких опасных предметов. Полиция оперативно установила личность мужчины, который совершил звонок. Им оказался 40-летний житель столицы, которого задержали на ул. Вербицкого в Дарницком районе столицы.
Читайте также. Как Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на Порошенко и теракт. Объяснение Луценко
Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных административных правонарушений. Свой поступок он объяснить четко не может.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.
Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- Савченко заявила, что Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко.
- Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
Читайте также
-
17 марта, 2018 Глисты, туберкулез и молитва. Ужасающие диеты прошлого века
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины