В Киеве мужчина "заминировал" Верховную Раду "в поддержку Савченко"

22 марта, 2018, 15:59

В Киеве полиция задержала мужчину, который позвонил в полицию и сообщил о террористическом акте в поддержку народного депутата Надежды Савченко

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Доброе утро. Зарегистрируйте мое сообщение, что я в поддержку Надежды Савченко также готовлю террористический акт. По какому адресу? Верховная Рада", - сказал мужчина диспетчеру полиции.

Правоохранители тщательно обследовали территорию, прилегающую к ВРУ, но не обнаружили никаких опасных предметов. Полиция оперативно установила личность мужчины, который совершил звонок. Им оказался 40-летний житель столицы, которого задержали на ул. Вербицкого в Дарницком районе столицы.

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Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных административных правонарушений. Свой поступок он объяснить четко не может.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

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