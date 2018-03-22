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В Конгрессе США одобрили финансовую помощь Украине на $620 млн

Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, согласно которому Украине будет предоставлена помощь на сумму $620,7 млн

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США.

Как сообщили в посольстве, размер финансовой помощи Украине на 2018 финансовый год увеличен по сравнению с прошлым годом. В частности, расходы на украинскую оборону увеличены на 50 млн до $200 млн.

Данные средства будут направлены на финансирование конкретных проектов: подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка Вооруженных сил Украины.

Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме $420,700 млн, что на 10 млн превышает соответствующие расходы 2017 года.

Увеличенное финансирование направлено на усиление поддержки Украины в сфере безопасности по программе "Международное военное финансирование".

Также отмечено, что перед вступлением в силу консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США.

12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине $350 млн военной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия.

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