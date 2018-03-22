В ГФС предупреждают: от имени службы рассылают письма с вирусами

22 марта, 2018, 19:56

Правонарушители создали фиктивную почту Государственной фискальной службы и проводят спам-рассылки

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы Украины.

Пример спам-сообщения:

"Официальное письмо-обращение руководителю предприятия.

В течение января-ноября 2016 года подразделениями контроля за проведением расчетных операций выявлены нарушения налогового законодательства, доводим до вашего сведения, что это является основанием выдвижения подозрения в совершении административного правонарушения, согласно ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Просим вас ознакомиться с письмом исполнительной службы и сообщить об этом руководителю предприятия".

В сообщение добавляется файл, содержащий вредоносное программное обеспечение.

ГФС просит налогоплательщиков внимательно читать адрес отправителя письма и проверять ее достоверность.