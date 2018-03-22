В Генштабе назвали количество резервистов Вооруженных сил Украины

22 марта, 2018, 20:40

По состоянию на сегодня численность резервистов Вооруженных сил Украины наращена до 150 тыс. человек

Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на сегодня объемы резервистов ВСУ наращена до 150 тыс. человек, из них оперативного резерва первой очереди — около 120 тыс. лиц, оперативного резерва второй очереди — около 30 тыс. лиц.

В течение 2017 года в сравнении с предыдущим годом более чем вдвое было увеличено привлечение резервистов оперативного резерва первой очереди на учебные сборы в составе 20-х боевых бригад на этапах восстановления их боеспособности. Количество участников таких собраний возросло до 17,6 тыс. человек, (из них 1,3 тыс. офицеров), а продолжительность самих сборов было продлено до 30 суток.

В 2018 году уже подготовлено около 3 тысяч резервистов оперативного резерва первой очереди, и около 400 резервистов оперативного резерва второй очереди.