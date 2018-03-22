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В Генштабе назвали количество резервистов Вооруженных сил Украины

По состоянию на сегодня численность резервистов Вооруженных сил Украины наращена до 150 тыс. человек

Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на сегодня объемы резервистов ВСУ наращена до 150 тыс. человек, из них оперативного резерва первой очереди — около 120 тыс. лиц, оперативного резерва второй очереди — около 30 тыс. лиц.

В течение 2017 года в сравнении с предыдущим годом более чем вдвое было увеличено привлечение резервистов оперативного резерва первой очереди на учебные сборы в составе 20-х боевых бригад на этапах восстановления их боеспособности. Количество участников таких собраний возросло до 17,6 тыс. человек, (из них 1,3 тыс. офицеров), а продолжительность самих сборов было продлено до 30 суток.

В 2018 году уже подготовлено около 3 тысяч резервистов оперативного резерва первой очереди, и около 400 резервистов оперативного резерва второй очереди.

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