В Чехии произошел взрыв на химзаводе, погибло 6 человек

22 марта, 2018, 14:47

В чешском городе Кралупы-на-Влтаве произошел взрыв на химическом заводе, в результате которого погибло 6 человек и 2 получили ранения

Об этом сообщает Novinky.

Взрыв прогремел около 10 часов утра 22 марта на заводе компании Unipetrol.

"Взорвался один топливный бак. Но я могу заверить, что сейчас все находится под контролем, а территория является безопасной", - заявил пресс-секретарь компании Павел Кайдл.

По предварительной информации, 6 человек получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двое получили умеренные повреждения.

Полиция не разглашает, кто стал жертвами взрыва, однако, вероятно, это были иностранные граждане.