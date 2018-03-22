В Чехии произошел взрыв на химзаводе, погибло 6 человек
22 марта, 2018, 14:47
В чешском городе Кралупы-на-Влтаве произошел взрыв на химическом заводе, в результате которого погибло 6 человек и 2 получили ранения
Об этом сообщает Novinky.
Взрыв прогремел около 10 часов утра 22 марта на заводе компании Unipetrol.
"Взорвался один топливный бак. Но я могу заверить, что сейчас все находится под контролем, а территория является безопасной", - заявил пресс-секретарь компании Павел Кайдл.
По предварительной информации, 6 человек получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двое получили умеренные повреждения.
Полиция не разглашает, кто стал жертвами взрыва, однако, вероятно, это были иностранные граждане.
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