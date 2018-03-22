 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинца Кольченко выпустили из российского ШИЗО, где он сидел 13 суток

Крымского политзаключенного Александра Кольченко, который находится в российской колонии, выпустили из ШИЗО

Об этом на своей странице в Facebook написала правозащитница Татьяна Щур.

Она отметила, что украинца не только выпустили из штрафного изолятора. Кольченко также получил посылку, что является хорошей новостью.

"На самом деле для того, кто понимает, насколько важен за решеткой каждый витамин и каждый предмет воли, это большая хорошая новость", - подчеркнула Щур.

Напомним, 8 марта Кольченко в российской колонии поместили в штрафной изолятор на 13 суток. Причиной этого стало то, что украинец якобы передвигался без охраны по территории колонии.

Впрочем, как тогда пояснила правозащитница Щур, Александр на самом деле ходил именно в тех местах, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую и тому подобное.

  • Напомним, Александра Кольченко вместе с Олегом Сенцовым задержали в Крыму российские силовики в мае 2014 года, обвинив их в терроризме.
  • В августе 2015 года российский суд приговорил Кольченко - до 10 лет колонии. Своей вины украинец не признал.
  • В конце ноября 2017 года мать Кольченко сообщила, что вследствие условий содержания при росте 190 см Кольченко весит всего 62 кг.
  • 26 февраля у Кольченко после обследования в больнице Челябинска диагностировали аритмию.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать