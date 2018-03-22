Украинца Кольченко выпустили из российского ШИЗО, где он сидел 13 суток

22 марта, 2018, 08:21

Крымского политзаключенного Александра Кольченко, который находится в российской колонии, выпустили из ШИЗО

Об этом на своей странице в Facebook написала правозащитница Татьяна Щур.

Она отметила, что украинца не только выпустили из штрафного изолятора. Кольченко также получил посылку, что является хорошей новостью.

"На самом деле для того, кто понимает, насколько важен за решеткой каждый витамин и каждый предмет воли, это большая хорошая новость", - подчеркнула Щур.

Напомним, 8 марта Кольченко в российской колонии поместили в штрафной изолятор на 13 суток. Причиной этого стало то, что украинец якобы передвигался без охраны по территории колонии.

Впрочем, как тогда пояснила правозащитница Щур, Александр на самом деле ходил именно в тех местах, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую и тому подобное.