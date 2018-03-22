 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина и Катар договорились отменить двойное налогообложение

Украина и Катар подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, соглашение было подписано министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром финансов Государства Катар Али Аль-Эмади в рамках визита президента Петра Порошенко к государству Катар.

"Заключение Соглашения и Протокола к нему направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которое возникает на территориях обеих стран. Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Государством Катар в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства ", - говорится в сообщении.

Минфин отметил, что подписание соглашения позволит предотвращать уклонение от уплаты налогов, устранить налоговую дискриминацию, создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Катара, обеспечить обмен налоговой информацией.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать