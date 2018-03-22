Украина и Катар договорились отменить двойное налогообложение
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Согласно сообщению, соглашение было подписано министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром финансов Государства Катар Али Аль-Эмади в рамках визита президента Петра Порошенко к государству Катар.
"Заключение Соглашения и Протокола к нему направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которое возникает на территориях обеих стран. Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Государством Катар в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства ", - говорится в сообщении.
Минфин отметил, что подписание соглашения позволит предотвращать уклонение от уплаты налогов, устранить налоговую дискриминацию, создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Катара, обеспечить обмен налоговой информацией.
- Ранее Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме.
- Также президент Украины Петр Порошенко и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провели переговоры о поставках катарского сжиженного газа на украинский рынок.
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