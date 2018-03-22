Украина провела впечатляющие реформы и значительно приблизилась к НАТО, - глава комитета Альянса

22 марта, 2018, 07:37

По мнению представителей НАТО, за последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к Альянсу

Об этом заявил глава Военного комитета Альянса генерал Петр Павел в интервью изданию Deutsche Welle.

"Украина уже провела впечатляющие оборонительные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую необходимо выполнить", - подчеркнул он.

Павел отметил, что НАТО и отдельные страны-члены Альянса будут продолжать поддерживать Украину, ведь ее стабильность и независимость, как и преданность демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности.

Отвечая на вопрос о том, является ли реалистичной цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами НАТО, он отметил, что украинские военные повышают ее, участвуя в учениях и миссиях альянса, в частности в Афганистане.

Напомним, Североатлантический альянс признал за Украиной статус аспиранта на вступление в НАТО.

16 марта президент Петр Порошенко распорядился подготовить изменения в Конституцию, в которых будет идти речь о евроатлантическом векторе Украины.

21 марта Порошенко заявил, что Украина имеет целью в течение следующих 10 лет стать членом НАТО.