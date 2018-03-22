Три десятка "титушек" ворвались на пленум Федерации профсоюзов ЖКХ
Некоторых участников пленума облили зеленкой, мероприятие было прервано.
По словам работников гостиницы, в нападении участвовало две группы по 15 человек, одетых в гражданское. Нападавшие попытались захватить документацию Федерации, однако им помешала прибывшая на место инцидента полиция.
Большинству нападавших удалось сбежать с места происшествия, но нескольких «титушек» полиции удалось задержать.
Участники пленума предполагают, что за этим нападением может стоять заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко. Его цель — дискредитировать председателя ЦК федерации профсоюзов работников ЖКХ Алексея Романюка.
Алексей Романюк является председателем наблюдательного совета «Укрпрофздравницы». По словам участников пленума, Романюк блокирует продажу санаториев федерации, в которой заинтересованы близкие Саенко люди.
Полиция в настоящий момент комментариев не дает. Однако, как выяснил наш корреспондент, правоохранители изымают в качестве вещественных доказательств документы, которые пытались похитить напавшие на пленум «титушки».
После наведения порядка полицией, пленум продолжил работу.
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