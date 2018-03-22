Трагедия MH17: в Австралии говорят, что Россия отказывает в правосудии семьям погибших
Об этом заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, сообщает издание News.
Он отметил, что власти страны сейчас делают все возможное, чтобы обеспечить правосудие для 38 австралийцев, которые погибли в 2014 году в результате российской агрессии.
"Они еще не получили правосудия, и мы делаем все возможное, чтобы добиться этого, но российское правительство отказывает в правосудии, это реальность. Мы наложили антироссийские санкции, и мы поддерживаем расследование, чтобы выявить виновных лиц, а затем привлечь их к ответственности", - подчеркнул Тернбулл.
Он добавил, что Австралия тесно сотрудничает с нидерландскими следователями, которые проводят расследование катастрофы самолета.
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- 5 июня группа Bellingcat опубликовала два новых отчета по MH17, которые доказывают причастность России к уничтожению малайзийского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году.
- По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского "Бука" в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".
- Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновники аварии рейса МН17 Malaysia Airlines на Донбассе могут быть осуждены заочно.
- Эксперты Bellingcat в докладе к третьей годовщине катастрофы рейса MH17 назвали "Бук" вооруженных сил России единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, сбившей Boeing.
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