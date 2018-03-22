Сутки в зоне АТО прошли без потерь: оккупанты начали соблюдать перемирие

22 марта, 2018, 08:58

За прошедшие сутки стороны конфликта полностью придерживались режима прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook

В ведомстве отметили, что установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, в минувшие сутки действовало в полной мере.

В частности, со стороны российско-оккупационных войск не было зафиксировано никаких обстрелов по укреплениям наших защитников.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно придерживаются условий полного прекращения огня", - подытожили в штабе.