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Сутки в зоне АТО прошли без потерь: оккупанты начали соблюдать перемирие

За прошедшие сутки стороны конфликта полностью придерживались режима прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook

В ведомстве отметили, что установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, в минувшие сутки действовало в полной мере.

В частности, со стороны российско-оккупационных войск не было зафиксировано никаких обстрелов по укреплениям наших защитников.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно придерживаются условий полного прекращения огня", - подытожили в штабе.

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