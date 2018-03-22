Судью из Донецкой области уволили за кражу чая и часов
22 марта, 2018, 16:11
Высший совет правосудия уволил судью Оксану Бухтиярову за кражу в магазине чая и часов
Об этом говорится на сайте Высшего совета правосудия.
14 марта 2016 года судья Дзержинского городского суда Донецкой области Бухтиярова в рабочее время украла из магазина коробку с пакетом чая и часы. Правонарушение зафиксировали камеры наблюдения магазина, а во время обысков сумки судьи охранники обнаружили награбленное.
Высший совет правосудия пришел к выводу, что такие действия порочат звание судьи и существенно подрывают авторитет правосудия и несовместимые с пребыванием в должности судьи. Поэтому 24 января суд принял решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.
Отмечается, что Бухтиярова отказалась обжаловать решение об увольнении.
- 25 января Высший совет правосудия принял вопрос об увольнении шестерых судей, которые преследовали участников Революции Достоинства.
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