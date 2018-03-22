Спасатели за сутки вытащили из сугробов 264 машины с 413 пассажирами

22 марта, 2018, 07:59

В Украине из-за осложнения погодных условий до сих пор остаются без света четыре населенных пункта, дороги расчистили от снега

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что по состоянию на семь часов утра остаются обесточенными четыре населенных пункта, а именно по два населенных пункта на Луганщине и Донетчине.

Спасателям удалось обеспечить движение автотранспорта на дорогах. В течение суток они отбуксировали 264 автомобиля, в которых было 413 человек.

"Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлекалось 1 тыс. 281 чел. и 725 ед. техники, в том числе от Укравтодора 805 чел. и 587 ед. техники, от ГСЧС -- 476 чел. и 138 ед. техники", - подытожили в пресс-центре.