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СБУ схватила банду, которая оскверняла польские и еврейские памятники по указанию России

Правоохранители разоблачили в Чернигове преступную группировку, которая по заказу российских спецслужб совершала преступления, направленные на разжигание межнациональной розни

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Выяснились, что злоумышленники причастны к ряду актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумщины и Волыни.

В частности в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в волынском селе Мельники злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, которые погибли в сентябре 1939 года в боях с красной армией.

А в ночь с 29 на 30 декабря 2017 года вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании еврейской общины "Еврейский дом" в Сумах.

"Во время обысков в квартирах фигурантов дела правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", - подытожили в СБУ.

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