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СБУ разоблачила в Киеве администратора пропагандистских сайтов, которому платили террористы "ДНР"

Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских Интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого "министерства информации и связи ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что киевлянин с 2015 года за деньги систематически размещал на страницах соцсетей призывы к захвату государственной власти и поддержке военной агрессии против Украины. Он привлек еще нескольких людей к распространению антиукраинского контента, который поступал от пропагандистов "ДНР".

Во время обыска по месту жительства злоумышленника спецслужащие изъяли переписку с куратором, в котором содержались конкретные задачи и информация относительно перечисления денег за выполненную работу. Правоохранители также обнаружили учетные записи, с которых осуществлялось администрирование антиукраинских Интернет-ресурсов и публикация материалов с призывами к захвату государственной власти в Украине.

Во время проведения следственных действий злоумышленник признал свою вину и подтвердил, что сознательно выполнял задание от куратора "ДНР", получая за это денежное вознаграждение.

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