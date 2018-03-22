Савченко заявила, что Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко

22 марта, 2018, 09:52

Народный депутат Надежда Савченко утверждает, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко общалась с главарем оккупантов "ДНР" Александром Захарченко

Об этом она заявила в эфире одного из каналов, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что когда вдруг поехала с боевиками Захарченко и главарем "ЛНР" Игорем Плотницким на переговоры для того, чтобы якобы обсудить освобождение заложников, узнала, что Тимошенко также когда-то общалась с Захарченко.

"Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась. На какие именно темы общалась Юлия Владимировна? Конечно, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым "Батькивщина" все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души", - отметила Савченко.

Отметим, сегодня во время заседания регламентного комитета Верховной Рады рассматривается представление на привлечение к уголовной ответственности Савченко. Во время него генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Савченко и Рубан возили оружие с "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Петра Порошенко и теракт.