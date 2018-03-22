Савченко заявила, что Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко
Об этом она заявила в эфире одного из каналов, сообщает "Укринформ".
Она отметила, что когда вдруг поехала с боевиками Захарченко и главарем "ЛНР" Игорем Плотницким на переговоры для того, чтобы якобы обсудить освобождение заложников, узнала, что Тимошенко также когда-то общалась с Захарченко.
"Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась. На какие именно темы общалась Юлия Владимировна? Конечно, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым "Батькивщина" все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души", - отметила Савченко.
Отметим, сегодня во время заседания регламентного комитета Верховной Рады рассматривается представление на привлечение к уголовной ответственности Савченко. Во время него генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Савченко и Рубан возили оружие с "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Петра Порошенко и теракт.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия из оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчука переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи: правительственную и должностное, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всевозможные планы ликвидации верхушки украинской власти.
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