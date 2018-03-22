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Савченко заявила, что не отдаст звезду Героя Украины

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины

Об этом она сказала с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Что труднее предать первым - положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят? Нет, не предам народ Украины! Это звание дается нелегко, это звание дается кровью очень многим людям. Я доказывала, что я являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, и докажу вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины", - сказала Савченко.

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Кроме того, Савченко намекнула, что не будет отказываться от депутатского мандата.

"Мандат - это то, что дает право вам, украинцы, быть среди них, быть вам, чужеродным, в этой гнилой яме", - добавила нардеп.

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