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Савченко рассказала о сексуальных домогательствах со стороны подосланного к нему агента и офицера ВСУ

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что когда она служила в армии, ее добивался офицер Вооруженных сил, а позднее - подосланный к ней агент, который пытался ее завербовать

Об этом Савченко заявила во время рассмотрения представления генпрокурора Юрия Луценко о привлечении ее к уголовной ответственности, передает Еспресо.TV.

"Я вам расскажу о терактах, но сначала расскажу о том, что было в Вооруженных силах, когда я начинала действовать с ними теми же методами. Когда я была еще рядовой, меня сексуально домогался начальник штаба воинской части, в которой я служила. Мне было 22 или 23 года. Он очень много девушек испортил. И это факт нашей армии. Самое смешное, что сейчас этот начальник штаба является Героем Украины", - сказала Савченко.

При этом нардеп сказала, что выдавала себя за агента СБУ.

"Тогда он был в звании майора. Мне один прапорщик подошел и сказал: "Надя, а пошути с ними. Напиши на себя маляву, что ты являешься агентом СБУ. Они СБУ страх как боятся". Я поехала в Киев и на пишущей машинке, может еще где-то сохранился этот артефакт, написала на себя заявление, что в таком-то батальоне есть подсадная утка, это любовница начальника СБУ, будьте осторожны, и отправила это анонимно. Вы бы увидели, как меня начало бояться командование. Тогда я впервые поняла, насколько слаба наша армия", - сказала Савченко.

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Также нардеп сказала, что подосланный к ней агент пытался соблазнить ее, ее сестру и помощницу.

"Когда тебя начинают вербовать, в первый же день знакомства затаскивая в кровать, а когда не получается тебя, то затягивают твою сестру, не получается сестру, затягивают твою помощницу. Ну как-то знаете, у него не встал, у меня не стало мокро. Ну так получилось. Не ведуся я на такие дешевые вербовки", - сказала Савченко.

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