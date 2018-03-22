Савченко рассказала о сексуальных домогательствах со стороны подосланного к нему агента и офицера ВСУ
Об этом Савченко заявила во время рассмотрения представления генпрокурора Юрия Луценко о привлечении ее к уголовной ответственности, передает Еспресо.TV.
"Я вам расскажу о терактах, но сначала расскажу о том, что было в Вооруженных силах, когда я начинала действовать с ними теми же методами. Когда я была еще рядовой, меня сексуально домогался начальник штаба воинской части, в которой я служила. Мне было 22 или 23 года. Он очень много девушек испортил. И это факт нашей армии. Самое смешное, что сейчас этот начальник штаба является Героем Украины", - сказала Савченко.
При этом нардеп сказала, что выдавала себя за агента СБУ.
"Тогда он был в звании майора. Мне один прапорщик подошел и сказал: "Надя, а пошути с ними. Напиши на себя маляву, что ты являешься агентом СБУ. Они СБУ страх как боятся". Я поехала в Киев и на пишущей машинке, может еще где-то сохранился этот артефакт, написала на себя заявление, что в таком-то батальоне есть подсадная утка, это любовница начальника СБУ, будьте осторожны, и отправила это анонимно. Вы бы увидели, как меня начало бояться командование. Тогда я впервые поняла, насколько слаба наша армия", - сказала Савченко.
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Также нардеп сказала, что подосланный к ней агент пытался соблазнить ее, ее сестру и помощницу.
"Когда тебя начинают вербовать, в первый же день знакомства затаскивая в кровать, а когда не получается тебя, то затягивают твою сестру, не получается сестру, затягивают твою помощницу. Ну как-то знаете, у него не встал, у меня не стало мокро. Ну так получилось. Не ведуся я на такие дешевые вербовки", - сказала Савченко.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады, и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- Савченко заявила, что Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко.
- Комитет Рады поддержал представление на арест Савченко.
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