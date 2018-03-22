Савченко объявили подозрение в стенах Рады и повели в СБУ

22 марта, 2018, 14:08

Народного депутата Надежду Савченко задержали в стенах украинского парламента и повели в управление разведки СБУ для допроса и оформления ареста

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Подозрение депутату вручил следователь СБУ Александр Томусяк на основании одобрения Верховной Радой представления ГПУ на снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко.

"... задерживаю вас, вручаю вам памятку подозреваемого лица и предлагаю вам пройти со мной в управление СБУ в Киеве и области для составления протокола задержания", - отметил он.

На предложение Томусяка поехать в СБУ на автомобиле Савченко ответила просьбой пройтись туда пешком, на что следователь согласился.

Отметим, в представлении на нее указано, что у следствия есть достаточные основания подозревать Савченко в совершении ряда преступлений, в частности:

- ч.1 ст. 109 - действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти;

- ч.1 ст. 14; ч.2 ст.28, ст.112 - посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

- ч.3 ст. 258 - террористический акт;

- ч.1 ст. 258-3 - создание террористической группы или террористической организации;

- ч.1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием.