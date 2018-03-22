Савченко объяснила, почему вступила в "Батькивщину": Рассчитывала на дружбу Тимошенко и Путина
Об этом депутат заявила в эфире канала NewsOne, передает Еспресо.TV.
Она отметила, что получала предложения о вступлении почти от всех партий Украины, однако согласилась стать депутатом "Батькивщины", потому что об этом ее попросила сестра Вера.
"Сестра сказала: "Надя, только из одного соображения. (Лидер партии Тимошенко) Юлия Владимировна знает (президента России Владимира) Путина, они вместе подписывали газовые контракты, они вместе улыбались. Они вместе дружили. Она должна прийти к Путину и сказать: "Вова, отдай Надю". Но она этого не сделала", - отметила Савченко.
Во время этого интервью Савченко также отметила, что Тимошенко общалась с главарем оккупантов "ДНР" Александром Захарченко.
Сегодня Регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Савченко. Луценко во время выступления на встрече рассказал, что Савченко и Рубан вместе перевозили оружие с оккупированных территорий, а также планировали совершить покушение на президента Петра Порошенко.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи - правительственную и должностное, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всевозможные планы ликвидации верхушки украинской власти.
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