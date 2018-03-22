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Савченко объяснила, почему вступила в "Батькивщину": Рассчитывала на дружбу Тимошенко и Путина


фото: ukrinform
Народный депутат Надежда Савченко рассказала о причине вступления в партию "Батькивщина" в 2014 году

Об этом депутат заявила в эфире канала NewsOne, передает Еспресо.TV.

Она отметила, что получала предложения о вступлении почти от всех партий Украины, однако согласилась стать депутатом "Батькивщины", потому что об этом ее попросила сестра Вера.

"Сестра сказала: "Надя, только из одного соображения. (Лидер партии Тимошенко) Юлия Владимировна знает (президента России Владимира) Путина, они вместе подписывали газовые контракты, они вместе улыбались. Они вместе дружили. Она должна прийти к Путину и сказать: "Вова, отдай Надю". Но она этого не сделала", - отметила Савченко.

Во время этого интервью Савченко также отметила, что Тимошенко общалась с главарем оккупантов "ДНР" Александром Захарченко.

Сегодня Регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Савченко. Луценко во время выступления на встрече рассказал, что Савченко и Рубан вместе перевозили оружие с оккупированных территорий, а также планировали совершить покушение на президента Петра Порошенко.

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