Россия может заключить новый газовый контракт с Украиной при определенных условиях. Объяснение МИД

22 марта, 2018, 08:39

В МИД Украины считают, что, в случае нереализации проекта "Северный поток-2", Россия будет вынуждена договариваться с Киевом о новом контракте по транзиту газа в ЕС по украинской территории

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире канала "Прямой", сообщает "Укринформ".

Она отметила, что Евросоюз может создать равные условия для всех стран по покупке и транзиту газа таким образом, чтобы "Газпром" не пользовался никакими привилегиями, как делает обычно.

"И после того в ЕС уже смогут покупать газ у "Газпрома" не на нашей западной границе, а на нашей восточной границе, и поставлять сами себе газ через территорию Украины. Это будет наиболее выгодный маршрут, а "Северный поток-2" - думаю, что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе РФ. Будет ли он вообще, не могу сказать", - подчеркнула Зеркаль.

Отвечая на вопрос, почему не было сделано так, чтобы Евросоюз просто сейчас покупал российский газ на украинско-российской границе, она заметила, что это уже не является предметом разбирательства в Стокгольмском арбитраже.

Зеркаль пояснила, что контракты, которые существуют между "Нафтогазом" и "Газпромом", фиксируют, что точки добычи находятся на западной границе Украины, в связи с чем и были надежды, что арбитраж решит эту ситуацию в пользу украинской стороны.

"И мы надеялись, что при разбирательстве в арбитраже он позволит нам внедрить Третий энергетический пакет и перенести эти точки, то есть передоговориться с россиянами. Но это не получилось, ибо арбитраж сказал нет... это вопрос вашего внутреннего регулирования, вопрос ваших внутренних взаимоотношений, и мы здесь ни к чему, это не вопрос арбитража", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что "Газпром" при этом должен резервировать для себя определенное количество газа, которое они собираются транспортировать через территорию Украины.