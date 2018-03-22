Россия может заключить новый газовый контракт с Украиной при определенных условиях. Объяснение МИД
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире канала "Прямой", сообщает "Укринформ".
Она отметила, что Евросоюз может создать равные условия для всех стран по покупке и транзиту газа таким образом, чтобы "Газпром" не пользовался никакими привилегиями, как делает обычно.
"И после того в ЕС уже смогут покупать газ у "Газпрома" не на нашей западной границе, а на нашей восточной границе, и поставлять сами себе газ через территорию Украины. Это будет наиболее выгодный маршрут, а "Северный поток-2" - думаю, что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе РФ. Будет ли он вообще, не могу сказать", - подчеркнула Зеркаль.
Отвечая на вопрос, почему не было сделано так, чтобы Евросоюз просто сейчас покупал российский газ на украинско-российской границе, она заметила, что это уже не является предметом разбирательства в Стокгольмском арбитраже.
Зеркаль пояснила, что контракты, которые существуют между "Нафтогазом" и "Газпромом", фиксируют, что точки добычи находятся на западной границе Украины, в связи с чем и были надежды, что арбитраж решит эту ситуацию в пользу украинской стороны.
"И мы надеялись, что при разбирательстве в арбитраже он позволит нам внедрить Третий энергетический пакет и перенести эти точки, то есть передоговориться с россиянами. Но это не получилось, ибо арбитраж сказал нет... это вопрос вашего внутреннего регулирования, вопрос ваших внутренних взаимоотношений, и мы здесь ни к чему, это не вопрос арбитража", - сказала Зеркаль.
Она добавила, что "Газпром" при этом должен резервировать для себя определенное количество газа, которое они собираются транспортировать через территорию Украины.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" по компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- НАК "Нафтогаз Украины" назвал отказ российского "Газпрома" от поставок газа согласно произведенной предоплаты нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского международного арбитража.
- “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Тем временем президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Газпром" не может в одностороннем порядке разорвать контракты на поставку газа, а "Нафтогаз" будет требовать возмещения убытков за такие действия в суде.
- "Газпром" заявил, что не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.
- Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко заявила, что в Европе уже проходит процесс оценки российских активов для ареста в случае отказа "Газпрома" от выплат Украине.
- 20 марта в Минюсте заявили, что с "Газпрома" уже взыскали более 100 млн гривень в пользу Украины.
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