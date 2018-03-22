Рада согласовала изменения в УПК, которые упростят работу следователей
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
За соответствующее решение проголосовали 256 парламентариев. Нардепы разрешили следователям и прокурорам подавать ходатайства в суды по месту проведения следственных действий. Это позволит правоохранителям существенно ускорить расследование.
Автор законопроекта Елена Сотник отметила, что изменения касаются недостатков нового УПК, в котором была прописана необходимость следователям и прокурорам получать разрешения на следственные действия только в судах по месту регистрации органа досудебного расследования. По словам Сотник, такая норма блокировала работу правоохранителей.
Новый проект закона вносит изменения в ст. 132, 184, 234 Уголовно-процессуального кодекса. Депутаты исключили положение о том, что представление ходатайства о проведении обыска, избрание меры пресечения, назначение экспертизы осуществляется исключительно на основании постановления следственного судьи и подается в местный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.
Законопроект позволяет следователям и прокурорам подавать ходатайства в суды по месту проведения следственных действий.
Народный депутат Мустафа Найем отметил, что теперь следователям не нужно будет ехать 100-200 км, чтобы получить разрешение на обычную экспертизу.
Таким образом, законопроект направлен против так называемых "поправок Лозового", которые ограничивают сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного правонарушения - 6 месяцев. В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство должно быть закрыто.
- Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.
- Ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов за преступления против майдановцев.
- 5 октября заместитель председателя комитета Верховной Рады по правосудию, Леонид Емец заявил, что скандальная поправка нардепа Лозового не попала в Уголовно-процессуальный кодекс.
- Комитет Рады изменил "поправку Лозового" к судебной реформе, увеличив предельные сроки досудебного расследования до 12 месяцев для преступлений небольшой и средней тяжести и 18 месяцев для тяжких и особо тяжких.
- Верховная Рада не поддержала законопроект № 7547 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования уголовного судопроизводства", который отменял "поправки Лозового".
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