Рада согласовала изменения в УПК, которые упростят работу следователей

22 марта, 2018, 13:12

Депутаты Верховной Рады проголосовали в поддержку законопроекта № 8151 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений", который упрощает получение разрешений на проведение определенных следственных действий

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

За соответствующее решение проголосовали 256 парламентариев. Нардепы разрешили следователям и прокурорам подавать ходатайства в суды по месту проведения следственных действий. Это позволит правоохранителям существенно ускорить расследование.

Автор законопроекта Елена Сотник отметила, что изменения касаются недостатков нового УПК, в котором была прописана необходимость следователям и прокурорам получать разрешения на следственные действия только в судах по месту регистрации органа досудебного расследования. По словам Сотник, такая норма блокировала работу правоохранителей.

Новый проект закона вносит изменения в ст. 132, 184, 234 Уголовно-процессуального кодекса. Депутаты исключили положение о том, что представление ходатайства о проведении обыска, избрание меры пресечения, назначение экспертизы осуществляется исключительно на основании постановления следственного судьи и подается в местный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Законопроект позволяет следователям и прокурорам подавать ходатайства в суды по месту проведения следственных действий.

Народный депутат Мустафа Найем отметил, что теперь следователям не нужно будет ехать 100-200 км, чтобы получить разрешение на обычную экспертизу.

Таким образом, законопроект направлен против так называемых "поправок Лозового", которые ограничивают сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного правонарушения - 6 месяцев. В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство должно быть закрыто.