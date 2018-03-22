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Рада признала нелегитимными выборы президента России в оккупированном Крыму


фото: krymr.org
Верховная Рада поддержала постановление о заявлении относительно непризнания легитимности выборов президента России в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Постановление поддержали 255 голосами.

"Организация оккупационной российской администрации в рамках выборов президента Российской Федерации голосование на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и города Севастополь является противоправной. Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. Они также никоим образом не могут свидетельствовать или каким-то образом быть использованы как показания любого изменения статуса временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь, определенного Конституцией и законами Украины", - говорится в заявлении Верховной Рады.

Украинские нардепы также отметили, что существенные ограничения избирательных прав граждан во время выборов в России, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также неправомерное зачисление свыше 1 млн. голосов из временно оккупированного Крыма существенно искажают результаты голосования на выборах президента России в целом, ставя под сомнение их легитимность.

"Верховная Рада Украины призывает международное сообщество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции (ограничения) в отношении лиц, причастных к организации и проведению незаконного голосования во время выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также причастных к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины", - заявили нардепы.

Постановление об утверждении заявления обязывает спикера Верховной Рады безотлагательно довести текст заявления до сведения парламентов иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.

  • Напомним, 18 марта 2018 года в годовщину незаконной аннексии Крыма в России провели выборы президента, на которых победил Владимир Путин. Российская власть организовала незаконное голосование на украинской территории - в оккупированном Крыму.
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