"Имперское мышление": в МИД Украины объяснили причины недовольства Венгрии
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает "Прямой".
"Разделение Австро-Венгерской империи. Сто лет. В каком, в следующем году? Это все же имперское мышление. Как они были поделены на условиях настоящего договора и сколько осталось территории от Венгрии, и где остались венгры? Все это болит.
По словам Зеркаль, Венгрия конфликтует не только с Украиной, но и с другими соседями, в частности с Румынией и Словакией.
"В Словакии еще хуже. Они настаивают на том, что им также нужна автономия и обучение только на венгерском языке", - сказала Зеркаль.
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Заместитель главы МИД, венгерская община в Украине имеет достаточно широкие права
"Венгерская община, по крайней мере, имеет все венгерские паспорта. Они принимают участие в выборах. У нас даже господин Москаль другую позицию занимает. Он также высказывается очень странно", - добавила чиновник.
Зеркаль подчеркнула на необходимости децентрализации на Закарпатье и интеграции венгров в общественную жизнь Украины.
"Я считаю, что там надо проводить децентрализацию: то, что называется объединением общин и когда общины берут на себя функции местного самоуправления. Там этого не происходит вообще, на Закарпатье. Во-первых, венгерская община не сможет просто самостоятельно вести все дела. Им нужно будет коммуницировать с украинцами. И это создаст другой социум. Они должны быть интегрированы в другие общины. И это опять снимет все напряжение. Они должны решать вместе вопросы школы, вопросы больниц, все остальное. Им придется жить в этом своем замкнутом кругу этих общин, а затем коммуницировать с украинцами. И это создаст совершенно иную реальность. Но этого не происходит, к сожалению", - сказала Зеркаль.
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- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали из-за статьи о образовании на государственном языке.
- МИД Венгрии пригрозил заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- МИД Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию и объяснил, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств.
- Эксперты Совета Европы положительно оценили образовательный закон Украины.
- Венецианская комиссия не поддержала упреки Венгрии в отношении украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
- Украина в Брюсселе обязалась сохранить образовательные права нацменьшинств.
- Венецианская комиссия пришла к выводам, что права венгероязычных и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - ту, что устанавливает язык обучения.
- Венгрия применила право вето и заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
- Венгрия требует, чтобы Украина "притормозила" закон об образовании до 2023 года.
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