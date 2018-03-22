"Имперское мышление": в МИД Украины объяснили причины недовольства Венгрии

22 марта, 2018, 11:30

В МИД Украины связали упреки Венгрии в отношении языковых прав венгров Закарпатья с приближением 100-летия разделение Австро-Венгерской империи

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает "Прямой".

"Разделение Австро-Венгерской империи. Сто лет. В каком, в следующем году? Это все же имперское мышление. Как они были поделены на условиях настоящего договора и сколько осталось территории от Венгрии, и где остались венгры? Все это болит.

По словам Зеркаль, Венгрия конфликтует не только с Украиной, но и с другими соседями, в частности с Румынией и Словакией.

"В Словакии еще хуже. Они настаивают на том, что им также нужна автономия и обучение только на венгерском языке", - сказала Зеркаль.

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Заместитель главы МИД, венгерская община в Украине имеет достаточно широкие права

"Венгерская община, по крайней мере, имеет все венгерские паспорта. Они принимают участие в выборах. У нас даже господин Москаль другую позицию занимает. Он также высказывается очень странно", - добавила чиновник.

Зеркаль подчеркнула на необходимости децентрализации на Закарпатье и интеграции венгров в общественную жизнь Украины.

"Я считаю, что там надо проводить децентрализацию: то, что называется объединением общин и когда общины берут на себя функции местного самоуправления. Там этого не происходит вообще, на Закарпатье. Во-первых, венгерская община не сможет просто самостоятельно вести все дела. Им нужно будет коммуницировать с украинцами. И это создаст другой социум. Они должны быть интегрированы в другие общины. И это опять снимет все напряжение. Они должны решать вместе вопросы школы, вопросы больниц, все остальное. Им придется жить в этом своем замкнутом кругу этих общин, а затем коммуницировать с украинцами. И это создаст совершенно иную реальность. Но этого не происходит, к сожалению", - сказала Зеркаль.

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