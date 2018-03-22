 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Имперское мышление": в МИД Украины объяснили причины недовольства Венгрии

В МИД Украины связали упреки Венгрии в отношении языковых прав венгров Закарпатья с приближением 100-летия разделение Австро-Венгерской империи

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает "Прямой".

"Разделение Австро-Венгерской империи. Сто лет. В каком, в следующем году? Это все же имперское мышление. Как они были поделены на условиях настоящего договора и сколько осталось территории от Венгрии, и где остались венгры? Все это болит.

По словам Зеркаль, Венгрия конфликтует не только с Украиной, но и с другими соседями, в частности с Румынией и Словакией.

"В Словакии еще хуже. Они настаивают на том, что им также нужна автономия и обучение только на венгерском языке", - сказала Зеркаль.

Читайте также: Ноль украинских школ и жесткая мадьяризация. Имеет ли права Венгрия угрожать Украине

Заместитель главы МИД, венгерская община в Украине имеет достаточно широкие права

"Венгерская община, по крайней мере, имеет все венгерские паспорта. Они принимают участие в выборах. У нас даже господин Москаль другую позицию занимает. Он также высказывается очень странно", - добавила чиновник.

Зеркаль подчеркнула на необходимости децентрализации на Закарпатье и интеграции венгров в общественную жизнь Украины.

"Я считаю, что там надо проводить децентрализацию: то, что называется объединением общин и когда общины берут на себя функции местного самоуправления. Там этого не происходит вообще, на Закарпатье. Во-первых, венгерская община не сможет просто самостоятельно вести все дела. Им нужно будет коммуницировать с украинцами. И это создаст другой социум. Они должны быть интегрированы в другие общины. И это опять снимет все напряжение. Они должны решать вместе вопросы школы, вопросы больниц, все остальное. Им придется жить в этом своем замкнутом кругу этих общин, а затем коммуницировать с украинцами. И это создаст совершенно иную реальность. Но этого не происходит, к сожалению", - сказала Зеркаль.

Читайте также: Венгрия "разгоняет" тему автономии Закарпатья. История "мягкой оккупации"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать