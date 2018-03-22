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PPC Day" - 13 апреля: получаем целевой трафик и продажи. Событие

13 апреля состоится бесплатная онлайн-конференция о платных источниках трафика PPC Day"

Об этом сообщает пресс-центр компании.

Академия интернет-маркетинга "WebPromoExperts" приглашает на конференцию, которая поможет разобраться, как получить с помощью контекстной рекламы желаемые финансовые результаты в кратчайшие сроки.

Ведущие специалисты-практики компаний Google, Цитрус, WebPromо, Ringostat, Istat24, UAMASTER, TestFort, Fondy, SOTNIK, Plerdy и другие разберут кейсы и познакомят вас с лучшими инструментами оптимизации и контроля бюджета рекламных кампаний.

Мероприятие будет полезным:

  • Менеджерам проектов, которые нацелены на быстрое продвижение продукта и хотят получить комплексное представление о том, как правильно работать с самым эффективным инструментом продаж онлайн;
  • Тем, кто хочет продавать онлайн, но еще не разобрался как это делать;
  • Интернет-маркетологам, которые ищут новые инструменты оптимизации работы с PPC рекламой;
  • PPC-специалистам, которые хотят получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;
  • Начинающим специалистам по контекстной рекламе;
  • Управленцам запад поможет разобраться, как работать с ключевыми показателями эффективности контекстной рекламы.

Из докладов вы узнаете:

  • как стать специалистом в контекстной рекламе;
  • неочевидные возможности Google Adwords для анализа рекламных кампаний;
  • когда нужно говорить "нет" идеям клиента;
  • об нестандартную аналитику для e-commerce проектов;
  • свежие идеи оптимизации поисковых рекламных кампаний;
  • про сквозную аналитику на базе PowerBI и многое другое

Мероприятие является бесплатным онлайн, для участия необходимо всего лишь зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет выслано письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

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