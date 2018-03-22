Президент Туркменистана поздравил женщин с 8 марта кавером песни "Каракум" на новогоднем банкете

22 марта, 2018, 13:35

В Туркменистане президент поздравил женщин с праздником весны песней "Каракум" во время выступления на новогоднем банкете

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале издания “Хроники Туркменистана".

В подарок к 8 марта женщинам Туркменистана показали видеозапись, на которой президент Гурбангулы Бердымухамедов исполняет собственные песни. Среди них - кавер на песню “Каракумы” группы “Круг”.

Под записью издание добавило, что президент исполнил песню еще на новогоднем банкете.

"Друзья, все на самом деле еще круче, чем мы ожидали. Президент исполнил эту песню не специально для женщин, а еще на новогоднем банкете. Этим объясняются елки на заднем плане, желтый жилет и брюки, в которых глава государства, известный своей суеверностью, встречал 2018 год - год желтой собаки по китайскому календарю. На тот момент эту запись по ТВ не показали”, - объяснили ситуацию.