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Порошенко подписал закон о высшем и профессионально-техническом образовании для участников войны и их детей

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2300-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной поддержке участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования"

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Закон направлен на обеспечение единых принципов предоставления участникам боевых действий (независимо от оснований предоставления соответствующего статуса), лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Законом предоставлено право на государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в таких учебных заведениях всем категориям участников боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям.

В частности, такую государственную помощь будут оказывать лицам, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в том числе в составе добровольческих формирований, которые в дальнейшем были включены в состав Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов, а также участникам боевых действий на территории других стран.

Государственная целевая поддержка для получения профессионально-технического и высшего образования предоставляется в виде: полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов; льготных долгосрочных кредитов для получения образования; социальной стипендии; бесплатного обеспечения учебниками; бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях; бесплатного проживания в общежитии; других мероприятий, утвержденных Кабинетом министров Украины.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", "О профессионально-техническом образовании", "Об охране детства", "О высшем образовании".

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Верховная Рада приняла этот закон 27 февраля 2017 года.

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